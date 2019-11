Jazz leek me meer iets voor een zweterige nachtclub dan voor een keurige schouwburg

Nieuwe Liefde had kaartjes voor ons gekocht, vertelde hij tevreden. Voor een optreden van Hailu Mergia, een oude Ethiopische jazz-held. Ik maakte wat welwillende geluiden en zette onze date in mijn agenda.



Dat Ethiopische jazz bestond, zwom wel ergens in mijn hersenen rond, maar meer dan in een hoekje dobberen deed het niet. Op muziekgebied heb je aan mij niet veel. Ik ken alle nummers van Paul Simon’s Graceland en de filmmuziek van Dirty Dancing. Dat was al niet veel, maar inmiddels steekt het wel erg schril af tegen de encyclopedie die Nieuwe Liefde in zijn hoofd heeft. Hij houdt van alle soorten muziek, ‘als het maar goed gemaakt is’, zegt hij er dan bij. Van The Beatles tot The Smiths. Die laatste kende ik ook al niet, tot zijn grote afgrijzen.