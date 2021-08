Je hele jeugd met 10-0 achter: hoe word je dan ooit van een dubbeltje een kwartje?

Stella raakte haar huis en baan kwijt, kwam in de bijstand: ‘Ik ben alles op Facebook gaan delen’

19 juli Stella de Swart woont met haar partner en twee kinderen in Amsterdam. Ze heeft een succesvolle carrière in de modebranche en het leven lacht haar toe. Maar als haar relatie op de klippen loopt en ze haar baan verliest, verandert haar leven drastisch. Ze raakt financieel in de problemen en komt in de bijstand terecht. Momenteel werkt ze hard om daar zo snel mogelijk uit te geraken. Ze schreef er het boek Armoede krijg je gratis over.