‘Je helpt de boeren niet door ze in slaap te sussen met loze beloftes’

Och nee, natuurlijk zouden ze de veestapel niet halveren! Nee hoor! De mensen die ons melk en kaas geven, die ga je toch niet in de weg zitten? Die moet je koesteren! Nee joh, ze hadden zelf een oom die boer was dus ze snapten helemaal waarom al die trekkers naar Den Haag waren getrokken!



VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, Forum voor Democratie; in de speeches die ze gisteren op het Malieveld gaven, deden ze allemaal hun best om de boeren te paaien.



Dat is ook het makkelijkste om te doen. Niemand heeft zin om uitgejoeld te worden. Niemand wil duizenden sterke mannen kwaad maken. Maar het is ook zo gratuit.