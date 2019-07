Je huisdier verzekeren steeds populairder: ‘Het mag Chucky aan niets ontbreken’

In de eerste helft van dit jaar steeg het aantal afgesloten ziektekostenverzekeringen met 55 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, meldde verzekeraar Reaal Dier & Zorg gisteren. Een hele goede zaak, vindt professor Marie-Jose Enders. Ze is bijzonder hoogleraar aan de Open Universiteit en bestudeert de relatie tussen mens en dier.

Huisdieren, zo stelt ze, hebben een belangrijkere rol gekregen in het gezinsleven. ,,We zien huisdieren steeds meer als lid van de familie. Gezinnen zijn de afgelopen jaren kleiner geworden en huisdieren vullen een gezin aan als mensen alleen komen te staan of als de kinderen het huis uit zijn. Met dat in het achterhoofd is het logisch dat huisdieren steeds vaker verzekerd worden. Alle gezinsleden zijn verzekerd, dus de huisdieren ook. Het mag ook hen aan niets ontbreken.’’

Marlene van Rootselaar (37) heeft vier honden, en heeft voor drie van de dieren een ongevallenverzekering. ,,Een paar jaar geleden werd Candy gebeten door een andere hond. Ze moest onder narcose en gehecht worden. Dat was een rekening van een paar honderd euro. Toen dacht ik: ik ga een verzekering afsluiten voor zulke onverwachte gebeurtenissen. Voor als een van mijn chihuahua‘s bijvoorbeeld van de bank valt en een poot breekt, als Candy door prikkeldraad rent of als een ander mens of dier iets doet bij ze. En Chucky kwam pas op latere leeftijd bij ons, die is als enige niet verzekerd vanwege zijn leeftijd.’’ Twee jaar geleden maakte Van Rootselaar al gebruik van de verzekering. Voor een abces ten gevolge van een insectenbeet moest Candy onder het mes. De rekening van een paar honderd euro werd voor 85 procent vergoed.

Quote Het mag ook huisdieren aan niets ontbreken Professor Marie-Jose Enders, bijzonder hoogleraar Open Universiteit

De gezondheid van een huisdier is even belangrijk voor de eigenaar als voor het huisdier zelf, stelt Enders. ,,We zijn er steeds meer van overtuigd dat dieren goed voor ons zijn. Goed voor onze bloeddruk, onze vitaliteit en gezondheid. De gezondheid van dier en mens hangt samen. Het is dus belangrijk om je huisdier gezond te houden, want dat zorgt ervoor dat jij ook gezond blijft.’’ Dat werkt ook vice versa. Er zijn verschillende ziektes die van mens op dier en van dier op mens overdraagbaar zijn.

Ook Sacha Timmers (47) heeft voor haar hond Whisper een zorg- en ongevallenverzekering afgesloten, voor zo’n 25 euro per maand krijgt ze 70 procent van de behandeling vergoed, en is er nog een klein eigen risico. ,,Onze vorige hond, Gali, moest twee keer worden geopereerd aan haar kruisbanden. Ze was niet verzekerd, en dat kostte twee keer 1500 euro, dat is dan wel veel geld wat je in een keer moet betalen. Whisper kreeg ik anderhalf jaar geleden, ze is ooit gevonden in de bossen in Roemenië en bij haar vorige baasje ging het niet zo goed met de andere honden. Ik dacht, laat ik haar maar wel verzekeren. Je betaalt de behandeling altijd natuurlijk: gezondheid is super belangrijk, of ik nou wel of geen geld heb. Maar zo smeer je de kosten een beetje uit.’’

Volledig scherm Sacha Timmers met Whisper. © rv

Voor slechts een op de vijf katten wordt een verzekering afgesloten. Toch lijkt het bij katten misschien juist wel belangrijker. ,,Katten geven het namelijk niet goed aan als er iets niet goed gaat met ze. Of het nu buitenkatten of binnenkatten zijn. Ook binnenkatten kunnen allerlei ziektes krijgen.’’

Quote Maak geen kleine mensjes van je huisdieren Professor Marie-Jose Enders

Voor ziektes zijn Candy, Lilly, Chucky en Angel, de honden van dierenliefhebber Van Rootselaar niet verzekerd. ,,De ziektekostenverzekering is duur, en vergoedt steeds minder. Die verzekeringen zijn steeds populairder en de verzekeraars gooien er steeds meer uit. Zo heeft mijn chihuaha Angel een aandoening aan haar knie. Ik weet dat ze ergens in de toekomst moet worden geopereerd. Maar dat zit dan weer precies niet in het pakket. Bovendien kan ik zo’n verzekering al niet meer afsluiten omdat al bekend is dat ze dit heeft. Voor als de beestjes ziek worden zet ik dus elke maand geld opzij, een soort persoonlijke verzekering.’’