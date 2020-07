‘Je merkt meteen dat je in België bent: in 5 kilometer is het fietspad 4 keer opgebroken’

In België houden ze net zoveel van het tijdelijk opbreken van wegen als in Nederland. Je kunt geen rit met de fiets maken of je stuit op een bord, een stapel straatstenen of een tijdelijke zandbak. Omleiding. Op weg naar Heks, in Belgisch Limburg, stuit ik er in 5 kilometer op vier.



En als ik bijna bij mijn beoogde tussenstop ben, het huisatelier van zanger Rick de Leeuw en kunstenaar Maartje Elants, opnieuw zo’n obstakel. Heeft-ie niet even gezegd, Rick, van ‘kom niet via Kuttekoven en Broekom, die weg is dicht’. Ik bereik Heks uiteindelijk via landweggetjes van betonnen platen tussen de velden waar Oost-Europese arbeiders de rijpe aardbeien plukken.