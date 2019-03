‘Je moet er niet aan denken dat deze vrachtwagens straks allemaal stilstaan’

Stef Blok en Sigrid Kaag ontkomen er niet aan: ook de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel moeten gele hesjes aan. Niet om te demonstreren, maar voor de veiligheid op het terrein van ferrymaatschappij DFDS in Vlaardingen. Blok pakt zijn collega om de schouders en drukt haar plagerig tegen zich aan: ,,Dit kabinet is er óók voor de gele hesjes.’’



De twee bewindslieden komen kijken hoe voorbereidingen er in de Rotterdamse haven voor staan op de dag nadat weer een verloren stemming door premier Theresa May de no deal-brexit dichterbij brengt. Kaag keek de stemming mee: ,,Ik blijf enorm respect hebben voor de bovenmenselijke opdracht die May zichzelf nog steeds gesteld ziet. Maar het is nu aan de Britten. Als ze uitstel willen, waartoe moet dat dan dienen?’’



Over de diepe verdeeldheid in de Britse politiek is Blok stellig: ,,Dat probleem kan ik niet voor ze oplossen. In de tussentijd is het belangrijk om ons te blijven voorbereiden op een no deal-brexit.’’



