Je moet geen podium bieden aan verstrooide zielen die de maatschappij willen ontwrichten

We kunnen de televisie niet aanzetten, of één of andere lijsttrekker probeert op een quasi koddige manier nog een paar stemmers voor zich te winnen, met het oog op de verkiezingen, die precies over twee weken zullen plaatsvinden.



Bij Goedemorgen Nederland, het ochtendprogramma van WNL, was woensdagochtend de beurt aan Thierry Baudet, founding father en dwaalgeest van Forum voor Democratie. Hij mocht in zijn rol van eenmalige co-host allerlei vormen van borrelpraat de ether ingooien, opdat zijn electoraat, inmiddels vooral een selectie van antisemieten en complotdenkers, onmogelijk zou kunnen weten waar de beweging voor staat.



En ja hoor, het ging natuurlijk op een gênante manier mis.