Jelle Brandt Corstius vreest ‘bak narigheid over zich heen’ als stem tijdens rechtszaak wordt opgenomen

De reden daarvoor is nog onduidelijk, die is net wél achter gesloten deuren gegeven. De rechter heeft na een korte schoring besloten de zaak toch in de openbaarheid te behandelen. Inmiddels maakt Brandt Corstius bezwaar tegen het opnemen van zijn stem. ,,Als dat wel gebeurt praat ik met de rem erop.” De publicist is bang voor een ‘bak narigheid’ als er weer korte geknipte fragmenten gaan rondzingen op sociale media. In dit geval krijgt Brandt Corstius wel zijn zin. De camera moet uit als hij spreekt.

Brandt Corstius schreef in 2017 een stuk in dagblad Trouw waarin hij vertelde hoe hij aan het begin van zijn carrière, als redacteur bij Barend en Van Dorp, was verkracht door een collega. Hoewel hij geen naam noemt in het stuk, vond tv-producent Gijs van Dam dat hij wel te herleiden was en maakte bij een uitzending van Pauw bekend dat het om hem ging.

‘Seks was vrijwillig’

De zaak leidde destijds tot veel ophef. Van Dam beet fel van zich af en ontkende het misbruik. Brandt Corstius deed daarop aangifte tegen hem, en Van Dam deed op zijn beurt weer aangifte van smaad. Van Dam erkent overigens eenmalig seks gehad te hebben met Brandt Corstius, maar stelt dat dit geheel vrijwillig verliep.

Eind 2018 staakte Brandt Corstius zijn pogingen om Van Dam vervolgd te krijgen, maar de smaad-zaak tegen hem zelf loopt nog steeds. Enkele jaren geleden liet Brandt Corstius al weten spijt te hebben van de manier waarop hij seksueel misbruik tegen mannen probeerde aan te kaarten.

De zaak werd in januari 2019 nog door het OM geseponeerd omdat er niet genoeg bewijs was. Het gerechtshof in Amsterdam besloot een halfjaar later echter dat de zaak alsnog voor moest komen. Van Dam deed toen ook nogmaals aangifte omdat Brandt Corstius opnieuw impliceerde dat hij verkracht was.