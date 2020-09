Jetset-advocaat Tomlow over schorsing: ‘Ik was gekrenkt tot op het bot’

Zijn blijmoedigheid heeft er in elk geval niet onder geleden. ,,The jurist, formerly known as advocaat Bernard Tomlow’’, buldert de Utrechter ter begroeting. ,,Ik mag dan geen advocaat meer zijn, ze zijn niet van me af. Ik blijf gewoon doorgaan als jurist met een eigen praktijk.’’



Bernard Tomlow (72) kan weer lachen. Al is dat de afgelopen maanden wel anders geweest, geeft hij volmondig toe. Begin dit jaar kwam naar buiten dat hij was geschorst als advocaat, omdat hij op een onjuiste manier een gelddepot had beheerd voor een cliënt. Het hof van discipline (de hoogste tuchtrechter voor advocaten) verweet hem daarbij ‘niet integer’ te hebben gehandeld.