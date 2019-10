Jeu de boules verliest oubollige karakter: Millennials spelen met een biertje in de hand

Welke twintiger of dertiger is ooit wakker geworden met de vurige wens om vandaag eens lekker te gaan jeu-de-boulen? De voeten in het zand, de rug gekromd, metalen bal in de hand?



Juist, geen enkele.



Welke twintiger of dertiger gniffelde als tiener niet om de sport, die in het clichébeeld alleen beoefend wordt door corpulente bejaarden en brie-etende Fransen?



Inderdaad: dat deden ze allemaal.



Toch zijn het precies deze twintigers en dertigers die anno 2019 de jeu-de-bouleshallen bevolken die in grote steden in rap tempo geopend worden. Rond de banen geen bedaagd gemompel, geen binnensmonds merde. ‘Lekker!’, klinkt het op orkaankracht als een jongen de bal van zijn tegenstander met een welgemikte stoot weg tikt bij het kleine balletje. ,,Twee centimeter! TWEE CENTIMETER’’, roept een teleurgestelde man op een andere baan. Even verderop maakt een blond meisje - letterlijk - een vreugdesprongetje in het zand.