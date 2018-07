Jeugd-tbs voor moordenaar Nick Bood (16)

Yasin (17), de moordenaar van de 16-jarige Nick Bood uit Assendelft, krijgt een jaar jeugddetentie en jeugd-tbs opgelegd. De dader stak met een vlindermes op Nick in na een ruzie over een drugsschuld.

Volgens de rechtbank in Haarlem heeft Yasin opzettelijk en met voorbedachten rade met een mes in het hart gestoken van Nick Bood. De 19-jarige Mads die eveneens werd gearresteerd na de steekpartij op 29 april 2017, is volgens de rechtbank niet verantwoordelijk voor de moord, maar kreeg wel drie maanden jeugddetentie voor geweld. Hij heeft Nick op de bewuste avond geschopt. Omdat Mads zijn straf al heeft uitgezeten in voorarrest mag hij naar huis.

De twee daders en het slachtoffer zouden ruzie om drugs hebben gehad. Nick Bood zou wiet voor het duo regelen maar ging er met het geld – een paar honderd euro - vandoor. Vooral Yasin was woedend. Hij kondigde verschillende keren aan dat hij Nick iets aan zou doen. Dat gebeurde op 29 april 2017. Die avond werd de 16-jarige jongen, die uit Assendelft komt, naar het centrum van Zaandam gelokt waar hij een groep jongeren hem opwachtte. Nick werd neergestoken door Yasin, rende weg, maar zakte al snel voor een café ineen.

Nick Bood werd neergestoken op de A.F. de Savornin Lohmanstraat in Zaandam © ANP/Olim Bajmat

Toegesnelde hulpverleners reanimeerden de jongen, maar dat mocht niet baten. Enkele uren later overleed hij in het ziekenhuis. De steekwond in zijn borst is hem fataal geworden.

Dat Yasin die avond plots uithaalde met een vlindermes, moet volgens de rechtbank ook een verrassing zijn geweest voor medeplichtige Mads. Het gezamenlijke plan van de daders was Nick te mishandelen. Yasin ging veel verder dan de afgesproken vechtpartij. Volgens de rechter was Mads niet bedacht op de steekpartij. Yasin had vaker messen bij zich, deed er trucjes mee en heeft er nooit eerder iemand iets mee aangedaan. Mads heeft Yasin ook meerdere keren gewaarschuwd niet te steken. De 19-jarige Mads is licht autistisch. Vanwege die stoornis heeft de rechtbank gekozen om het jeugdstrafrecht toe te passen, ook was Mads op de avond van de steekpartij 18 jaar oud.

Triest detail was dat de vader van Nick, Dirk Jan Bood, op de bewuste avond als persfotograaf onderweg was naar de 112-melding. Ter plekke ontdekte hij dat het slachtoffer zijn eigen zoon was.

Stiefbroer Lester, die de steekpartij voor zijn ogen zag gebeuren, krijgt 15.000 euro aan shockschade. Hij kampt met een posttraumatische stressstoornis en is daarvoor onder behandeling. Ook de ouders van Nick krijgen een schadevergoeding maar die is lager dan het Openbaar Ministerie had gevraagd.