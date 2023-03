Jeugdbeschermer begeleidt straks minder kinderen en gezinnen: betere kwaliteit, langere wachtlijsten

De forse vermindering van de werkdruk in jeugdzorg is de uitkomst van een principeakkoord tussen vakbond FNV en werkgevers van ruim 5000 jeugdbeschermers in Nederland. Die jeugdbeschermers buigen zich nu gemiddeld over twee keer zoveel kinderen en gezinnen met problemen dan verantwoord is, zo bleek eerder uit een inventarisatie. Op 1 mei vindt een nulmeting plaats om die te grote caseload in kaart te brengen, om vervolgens gefaseerd te verlagen naar een normaal, gemiddeld niveau. Een jeugdbeschermer moet dan uiteindelijk zo'n twaalf kinderbeschermingsmaatregelen onder de hoede hebben.

FNV noemt het akkoord ‘een doorbraak’. FNV-bestuurder Maaike van der Aar: ,,Deze afspraken bieden eindelijk perspectief voor een sector die volledig door zijn hoeven is gezakt.” Medewerkers in de jeugdzorg trekken al veel langer aan de bel over de veel te hoge werkdruk, die zorgt dat zij de kwaliteit niet langer kunnen waarborgen.

Oplopende wachtijst

De verwachting is wel dat de wachtlijsten in jeugdzorg in eerste instantie op zullen lopen. Maar dat effect is ‘het gevolg van ingrijpen in een zwaar verwaarloosde sector’. Van der Aar: ,,De caseloadverlaging is een noodmaatregel die ervoor zorgt dat er überhaupt nog kwalitatief werk geleverd kan worden. Van hieruit moeten we de jeugdzorg verder hervormen.”

Als werkgevers na ruggenspraak met hun achterban en de leden van FNV instemmen met het principeakkoord, komt een einde aan maandenlange acties van jeugdbeschermers. Zij hebben uit protest tegen de belabberde werkomstandigheden bereikbaarheidsdiensten geschrapt, wonen rechtszaken over ondertoezichtstellingen, uithuisplaatsingen en gezagsbeëindigingen niet bij en hebben het aantal huisbezoeken verminderd.

Er zijn overigens meer maatregelen die de werkdruk in jeugdzorg moeten gaan verminderen. Zo moeten bijvoorbeeld in het hele land uniforme formulieren worden ingevoerd voor de aanvraag van jeugdzorg, zodat gegevens niet hoeven te worden overgetypt. Ook wordt nog gesproken over het terugbrengen van de telefonische bereikbaarheid van jeugdbeschermers en moet overleg vaker online plaatsvinden. De maatregelen moeten zorgen dat jeugdzorg aantrekkelijker wordt voor het behoud van medewerkers - uitstroom en ziekteverzuim zijn een groot probleem.