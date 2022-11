Jeugdbescherming legt deel taken neer: ‘Het is hier crisis’

Ouder stel (73 en 75) om het leven gekomen in Cuijk: ‘Hele lieve mensen’

Een ouder stel is gisteravond om het leven gekomen in hun woning aan de Korhoenderveld in Cuijk. De politie en andere hulpverleners waren even voor 20.00 uur in de straat na een melding van een mogelijk steekincident. Een trauma-arts is opgeroepen, maar dat bleek tevergeefs. Buurvrouw Mindy Bloemers is geschokt door de dood van de 73- en 75-jarige. ,,Het waren hele lieve mensen die altijd voor me klaarstonden.’’

