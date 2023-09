Jeugdcriminaliteit: groeiend aantal tienermeisjes op het foute pad

De groep verdachte jongens is nog altijd een stuk groter dan die van meisjes, maar de groei bij de meisjes was met 42 procent naar verhouding het sterkst. In 2022 was 26 procent van de verdachte minderjarigen een meisje, in 2021 was dit nog 20 procent. Ook bij jongens was er in 2022 een lichte stijging (+3 procent). Volgens het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) - het kennisinstituut voor het ministerie van Justitie en Veiligheid - gaat het bij beide groepen met name om winkeldiefstal of andere vermogensmisdrijven.

Jongens: woninginbraak en wapenmisdrijven

Het aantal meisjes dat verdacht werd van winkeldiefstal steeg in 2022 met 70 procent. Ondanks deze toename is de groep verdachte jongens nog steeds iets groter. Meisjes vormden in 2022 bijna de helft van de verdachte winkeldieven van 12 tot 18 jaar. Woninginbraak en wapenmisdrijven zijn voorbeelden van misdrijven waar bijna alleen jongens van werden verdacht. Van alle verdachten die de politie registreert is ruim 1 op de 10 nog geen 18 jaar.

Meeste jeugdcriminaliteit in Amsterdam, minste in Breda en Apeldoorn

Wat verder opvalt in het onderzoek is dat 40 procent van alle jonge verdachten in één van de 25 grootste gemeenten van ons land woont. Van alle jongeren in die leeftijdsgroep is dat 31 procent. In de gemeente Amsterdam woonde het hoogste aantal minderjarige verdachten, terwijl Breda en Apeldoorn naar verhouding het laagste aantal minderjarige verdachten kenden. Het WODC publiceert om de twee à drie jaar zijn Monitor Jeugdcriminaliteit in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).