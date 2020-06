Jeugddetentie voor filmer van scooterduo die ‘opa van fiets trapte’

Vaccin: een strijd die om veel meer gaat dan bestrij­ding van pandemie alleen

17:15 De tijd van afwachten is voorbij: de Nederlandse regering gaat samen met enkele andere Europese landen actief op jacht naar een coronavaccin. Daarmee mengt Nederland zich in een mondiale strijd die om veel meer gaat dan de bestrijding van de pandemie alleen. Geld, macht en status spelen minstens zo’n belangrijke rol. Acht dingen die je moet weten over de wedloop om deze heilige graal.