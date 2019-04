Jeugdliefde tijdens Tienertoer, huwelijk 38 jaar later

Schoolplan tegen ziekmakend beeld­scherm

8:00 Maximaal twintig minuten achter elkaar zitten turen op je laptop, tablet of smartphone. Daarna minstens twintig seconden een blik in de verte en dan weer maximaal twintig minuten digitaal aan de slag. Daarnaast minstens twee uur per dag naar buiten: om te spelen, te wandelen of anderszins te profiteren van het gezonde buitenlícht en ook de gezonde buitenlúcht. Met die ‘20-20-2’- vuistregel voor basis- en middelbare scholen hoopt de GGD de risico’s bij kinderen van overmatig beeldschermgebruik en internetten zoveel mogelijk tegen te gaan.