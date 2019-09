Jeugdzorgers staken voor het eerst: ‘Crisisplaatsing kon in een dag, maar kost nu een maand’

Duizenden jeugdzorgmedewerkers uit het hele land demonstreerden maandag in Den Haag uit diepe onvrede met de situatie in hun vak. Van Groningen tot Maastricht piept en kraakt het op alle mogelijke terreinen, blijkt uit de verhalen van medewerkers.

Bij de William Schlikker Groep in Amsterdam vertellen twee vrouwen dat de snelst mogelijke plek in de crisisopvang tegenwoordig een wachttijd van vier weken kent. ,,Voor de zorg in 2015 werd overgedragen aan de gemeenten, kon dat binnen een dag”, zegt jeugdbeschermer Barbara. Veel jeugdhulpverleners gebruiken sindsdien een groot deel van hun tijd voor het vinden van sluipweggetjes door deze bureaucratie. Soms lukt dat. Maar als het van hogerhand ontdekt wordt, dan wordt rigoureus een streep door een verzoek tot plaatsing gehaald.

,,Het draait niet meer om de vraag wat jongeren nodig hebben, maar of de gemeente de zorg heeft ingekocht en welke productcode daarbij hoort”, zegt Roy Trommelen van Jeugdbescherming Overijssel. Hij ziet met lede ogen aan hoe het landelijk bekende ‘Almelose model’, waarbij jongerenwerk, politie, justitie en zorgverleners korte lijntjes met elkaar hadden en indien nodig in een flits de juiste hulp in gang konden zetten, doordat iedereen elkaar goed kende.

Quote Je hoort in principe maximaal één keer in je leven naar bureau Halt verwezen te worden, maar ik zie nu jongeren die daar al vier keer geweest zijn. Roy Trommelen, Jeugdbescherming Overijssel

Rust van een kind

,,Nu worden crisisplekken aangevraagd voor jongens van wie we de naam al jaren voorbij horen komen in overleggen over overlastgevende en moeilijke jeugdgroepen, maar die nooit aan bod komen omdat alles via de Zo Snel Mogelijk-afhandelen methodiek van het Openbaar Ministerie wordt afgewerkt. Je hoort in principe maximaal één keer in je leven naar bureau Halt verwezen te worden, maar ik zie nu jongeren die daar al vier keer geweest zijn.”

Het kan nog erger, schetst Emina Abbou uit Venlo. ,,Als twee ouders in twee gemeenten wonen, die allebei onder dezelfde jeugdzorgregio vallen, dan adviseer ik jongeren soms om bij hun vader te gaan wonen omdat in die gemeente iets meer geld voor zorg is. Ook als het voor de rust van een kind beter is als dat bij moeder woont.”

Woede over de chaos

Door al deze ellende is het personeelsverloop in de jeugdzorg gigantisch. De sociale wijkteams uit Nijmegen zagen net als instellingen overal in het land veel ervaren werknemers vertrekken. ,,We hebben eens in de zes weken een overleg over de jongeren met wie we werken, en elke keer moeten we onszelf opnieuw aan elkaar voorstellen, zoveel verloop is er”, vertelt beleidsmedewerker Igor van der Vlist.

De door vakbonden FNV en CNV georganiseerde actie op de Koekamp tegenover het ministerie van Volksgezondheid was de eerste keer ooit dat jeugdzorgers in staking kwamen. Hoewel er enkele duizenden op de been waren, vertolkten zij maar een klein beetje van de woede die heerst over de chaos, de bureaucratie en het geldgebrek in de jeugdhulp, aldus Anja Hegeman van Jeugbescherming Overijssel. ,,Van onze organisatie zijn er 12 van de 150 medewerkers. De rest kon zich niet veroorloven om hier te demonstreren, om maar geen kinderen gevaar te laten lopen.”