Jeugdzorginstelling in Oosterhout sluit na drugsoverlast: 'We leven in een dirty wereld'

Vanwege aanhoudende drugsoverlast sluit jeugdzorginstelling Juzt nog dit jaar de locatie Lievenshove in Oosterhout. De 45 jongeren gaan naar elders. Dat is gisteren bekendgemaakt aan het personeel door het bestuur.

Dat drastische besluit moest Juzt wel nemen omdat niks anders hielp, zegt Jos van Nunen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Juzt. ,,Dealers dringen via allerlei sluipwegen het terrein op. Ze hebben van alles in de aanbieding. En weten dat hier jongeren zijn te vinden. Kwetsbare jongeren. Die er vatbaar voor zijn.''

En dat terwijl er als extra beveiligingsmaatregel 24 uur per dag zeven dagen in de week bewakers zijn op het terrein. ,,Ik wil niet op mijn geweten hebben dat een kind binnenkomt zonder drugs te gebruiken en als gebruiker naar buiten gaat'', zegt Van Nunen. ,,Dit is wat er in Brabant aan de hand is, we leven in een dirty wereld.''

Beschermd

De drugsoverlast legt ook een forse claim op het personeel. Het team op Lievenshove bestaat uit zo'n dertig mensen. Die zijn er voor de zorg voor de jongeren. Maar die zorg komt onder druk te staan doordat ze voortdurend alert moeten zijn op dealers. ,,Terwijl de jongeren hier juist zijn om zwaar beschermd tot rust te komen", aldus Van Nunen.

Het besluit om tot sluiting over te gaan is in nauw overleg met de gemeenten Breda en Oosterhout en met de politie genomen. ,,Omdat het werk- en zorgklimaat op Lievenshove niet langer te zijn garanderen.''

Lastiger

De jongeren die nu op Lievenshove verblijven gaan naar twee andere locaties van Juzt, De Krabbebossen in Rijsbergen en De Vliethoeve in Kortgene, op Noord-Beveland. ,,Die locaties zijn veel lastiger te bereiken, Lievenshove ligt pal tegen Oosterhout aan en is voor dealers zeer goed bereikbaar'', legt voorzitter Van Nunen uit. Mogelijk is er nog een derde locatie nodig om de tientallen jongeren te huisvesten.

De mededeling dat Lievenshove sluit is gisteren aan het personeel en de jongeren gedaan. Juzt begint nu met de voorbereiding van de overplaatsing. ,,Per jongere bekijken we wat de beste oplossing is. We nemen er tot 1 december de tijd voor.''

Definitief

De sluiting van Lievenshove is definitief, benadrukt hij. Juzt keert niet terug op die locatie. ,,Lievenshove is einde verhaal.''