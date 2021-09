Jihadbruid extatisch over repatriëring: ‘Voelde alsof ik Idols had gewonnen’

De Goudse jihadiste Ilham B. was in extase toen ze werd opgehaald in Syrië, om in Nederland de strafzaak tegen haar bij te kunnen wonen. ‘Het voelde alsof ik Idols had gewonnen’, verklaarde de vrouw, die in Syrië strijdsters voor IS zou hebben getraind. Opvallend genoeg was ze afwezig tijdens de eerste zitting waar ze nu wél bij kan zijn.

Het was haar advocaat die een inkijkje gaf in het wel en wee van B., die als eerste werd opgehaald in Syrië om de rechtszaak tegen haar bij te kunnen wonen. De rechter had dat geëist en onlangs dreigde de strafzaak tegen B. toch echt in gevaar te komen. Reden voor de overheid om B. dan toch maar op te halen - de komende tijd volgen waarschijnlijk meer vrouwen.

Hoewel B. als erg fanatiek te boek staat – ze stelde zelf op sociale media naar het kalifaat te verlangen – zegt haar advocaat dat ze alleen maar op zoek was naar rust toen ze afreisde. ,,De tienerjaren van Ilham waren niet gemakkelijk. Ze was best jong toen ze er alleen voor kwam te staan.” De mensen bij wie ze woonde vond B. weliswaar lief, maar ze voelde zich ook altijd teveel. Maar niet in het geloof, waar ze zich in verdiepte, om uiteindelijk in 2013 op 19-jarige leeftijd met wat kleren, een paar honderd euro en een stijltang naar Syrië te gaan. ‘Het was populair, iedereen reisde af’, zei ze er zelf over. En in Nederland waren haar opgelopen schulden, maatschappelijk werk zat B. op de hielen. Ze zou naïef en onwetend zijn geweest, toen ze vertrok.

Brigade

Maar hoewel ze rust wilde vinden, was het in Syrië dus niet rustig en heeft B. zich volgens een verklaring van haar man ook helemaal niet rustig gehouden. Ze zou deel uit hebben gemaakt van een brigade, waarbij ze onder meer veertig Russische strijdsters zou hebben opgeleid. B.’s man vocht voor IS en Jahbat al Nusra en zat bij de Islamitische politie van IS, maar verklaarde volgens B.’s advocaat onwaarheden, onder druk van martelingen en de angst aan Irak te worden overgedragen, waar hem waarschijnlijk de doodstraf zou wachten. Een advocaat was er ook niet bij het verhoor. Van wat B.'s man heeft verteld zou dan ook niets kloppen.

B. heeft daarnaast ‘erg veel spijt’ dat ze is afgereisd. Ze was dan ook in extase toen ze werd opgehaald uit het Koerdische kamp, waar ze onder erbarmelijke omstandigheden verbleef. ‘Het voelde alsof ik Idols had gewonnen’, zei ze erover. Ze hoopt dat haar kinderen in Nederland een goede toekomst op kunnen bouwen en is zelf in detentie begonnen aan een havo-opleiding.

Toch hoefde de rechter er niet lang over na te denken, toen B.’s advocaat verzocht B. voorlopig vrij te laten, omdat ze al jaren in gevangenschap in het Koerdische kamp had geleefd. De verdenkingen tegen B. zijn te ernstig.