Jochem (18) praat niet meer na stoeipartij: ‘Er is is een grove medische fout gemaakt’

Zonder onderbrekingen en met een heldere, positieve stem doet Christine de Ruijter het verhaal over haar zoon. Een bizar verhaal, dat begint op 25 juni 2019.



,,Het was vlak voor Jochems zeventiende verjaardag. Hij had die dag hard gewerkt voor school om nog over te kunnen gaan. Samen met twee vrienden, met wie hij vaak in de sportschool zat, ging hij zwemmen. In het atol, bij restaurant Fika. Hij lag al in het water toen de andere twee elkaar erin probeerden te gooien vanaf een steiger. Daarbij viel één van hen bovenop Jochem, die net omhoog wilde komen.’’