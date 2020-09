Johan Vollenbroek: na stikstofzaak volgt nu biomassastrijd

Na een hoop juridische haarkloverij over oude vergunningen van de bio-energiecentrale in het Brabantse Katwijk (bij Cuijk) kijkt bestuursrechter Maarten Verhoeven even op. Hoeveel vergelijkbare zaken heeft Johan Vollenbroek nog op de korrel? ,,Een honderdtal”, zegt hij, zonder blikken of blozen. Ruim twintig in Brabant, net zo'n lijst in Gelderland en Overijssel. In Zeeland valt het mee, daar zijn het er maar twee. ,,Ze draaien allemaal zonder vergunning”, stelt hij. ,,Al zijn de provincies nog in staat van ontkenning.”