Johans avontuur eindigde dramatisch: ‘Ik ben bang!’ schreef ik in mijn logboek

Live twitter Tramschut­ter Gökmen Tanis stapt glimla­chend rechtbank in

10:34 Glimlachend stapte tramschutter Gökmen Tanis vanochtend de rechtszaal in met een trainingsbroek voor de eerste inhoudelijke zittingsdag. Een verzoek van een slachtoffer om de zaak uit te stellen is door de rechter afgewezen. Vandaag worden de feiten van de fatale schietpartij in maart vorig jaar behandeld. Er is een zeer heftige reconstructievideo getoond. Verslaggevers Yelle Tieleman en Peter Koop doen live verslag vanuit de rechtbank in Utrecht.