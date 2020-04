John (55): ‘Voor het ontbreken van seks heb ik een oplossing gevonden’

,,In het Brabantse boerengezin waar ik opgroeide, werd niet gepraat over gevoelens of problemen. Emoties uiten is voor mij altijd lastig geweest. Dat ik op school werd gepest, hielp niet. De keren dát ik mijn gevoel liet blijken, werd het pesten alleen maar erger. Om te overleven werd ik een stil en teruggetrokken jongetje dat zijn boosheid of verdriet niet liet zien. Die knop heb ik nooit meer kunnen terugdraaien. Ook mijn andere gevoelens, zoals blijheid of verliefdheid, blijven aan de binnenkant.