John S. mailde vlak voor schietpartij op zorgboerderij: ‘Al jaren oorlog in mijn hoofd’

Volgens Boulevard kondigde S. de schietpartij niet aan. Hij schrijft wat er door zijn gedachten ging. Ook stuurde hij foto's mee van de doodgeschoten Johan Quist . Na de schietpartij gisteren in Alblasserdam, waarbij twee mensen om het leven kwamen, werd ook bekend dat S. werd gezocht voor de moord op de Vlissingse schoenmaker Quist. Volgens Boulevard staan er in de mail details die alleen de schutter kan weten.

In de mail zou S. verder hebben geschreven dat Quist een willekeurig slachtoffer was. Ze zouden elkaar hebben ontmoet in een chatroom voor homoseksuele mannen, en S. zou Quist hebben vermoord omdat hij zijn wapen wilde testen. Dat wapen had hij via Telegram gekocht.

‘Huisartsen en GGZ’

Gisteren werd al bekend dat de 38-jarige John S. uit Oud-Alblas bij de politie al jaren bekend staat als ‘verward en overlastgevend’. Hij deed in 2017 een zelfmoordpoging. In zijn mail aan RTL schrijft hij dat hij heeft getracht zich te laten opnemen in een kliniek. ,,Vijf jaar vertel ik huisartsen en GGZ over mijn obsessie om een vuurwapen aan te schaffen. Ik ben hiervoor in andere landen wezen zoeken maar heb nooit een stap durven zetten. Tot een paar weken geleden.” Hij zou de afgelopen maanden ook vijf keer hebben geprobeerd zelfmoord te plegen. ,,Een eerdere zelfmoordpoging was vanwege een zorgboerderij. Nooit heeft iemand wat van zich laten horen.’’