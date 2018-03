John van den Heuvel: Dat ik Insiya wilde ontvoeren is echt lulkoek

Van den Heuvel wist voor zijn programma Ontvoerd te achterhalen dat de in september 2016 in Amsterdam ontvoerde peuter Insiya Hemani (toen 2, nu 4 jaar oud) bij haar vader in Mumbai zit. De steenrijke zakenman Shehzad Hemani is de vader van het meisje. Hij wordt ervan verdacht de opdrachtgever van de gewelddadige ontvoering te zijn.

Hulp gevraagd

Shehzad Hemani beweert nu dat Van den Heuvel heeft geprobeerd de peuter mee terug te nemen naar Nederland en heeft aangifte van kidnapping gedaan. In India loopt nu een arrestatiebevel tegen Van den Heuvel. ,,Het arrestatiebevel is op basis van een valse aangifte", zegt Van den Heuvel. ,,De moeder van Insiya heeft ons om hulp gevraagd en wij hebben vervolgens met een klein team in India de vader weten op te sporen, plus het meisje én dat er een ontmoeting was met zijn advocaat Gerard Spong. Dat is het. Dat wij het meisje zouden hebben willen ontvoeren, is echt lulkoek. Als de Indiase politie mij gewoon zou vragen om langs te komen om tekst en uitleg te geven, stap ik zo in het vliegtuig. Ik heb niets te verbergen."