Jonathan lichtte honderd mensen op via Marktplaats en verdiende 35.000 euro: ‘Kinderlijk eenvoudig’

Dat alles doet hij tussen november 2020 en augustus 2022 vanuit een kamer in de woning van zijn moeder, een eigen huis heeft Jonathan niet. Met accounts op naam van ‘Nienke van Veen’, ‘Carina van de Berg’ en ‘Marijke van Duinen’ legt hij contact om schoenen of sporthorloges te kopen.

Daarbij doet hij alsof hij iets wil kopen, maar de verkoper niet helemaal vertrouwt. Hij vraagt Marktplaatsgebruikers om op een link te klikken en zo één cent over te maken, waardoor hij zeker weet dat de verkoper betrouwbaar is. Zodra de verkoper op de link klikt en het geld overmaakt, weetJonathan toegang te krijgen tot de rekening en scrhrijft hij geld af naar zichzelf.

