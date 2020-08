Jong gezin schrikt zich rot als auto huis ramt na achtervolging: ‘Had hij mijn auto maar geraakt’

De politie had de auto in het vizier omdat hij ‘opvallend rijgedrag’ vertoonde. Hij wist even uit het zicht van de politie te ontsnappen, maar rond 04.30 uur reed hij met een noodvaart tegen de twee huizen in de wijk De Reeshof, ramde de gevels en kwam tot stilstand tegen een andere auto. In de straat liggen brokstukken verspreid. De klap gebeurde met zo'n hoge snelheid dat zo'n 200 meter verderop nog een autoband van het gecrashte voertuig ligt.