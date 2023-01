Jonge circus-acrobaat viel uit ‘Rad des doods’ met hoge snelheid en brak meerdere ribben en bekken

Op het hoogste punt is het Rad des doods zo'n tien meter hoog. Tijdens het draaien ergens halverwege ging het mis, maar waardoor precies, is nog onduidelijk. De voorstellingen van het circus gaan gewoon door. Vanmorgen echter zonder de act van het Rad des doods. Bij de act zijn acht acrobaten betrokken. De bedoeling is dat ook het Rad des doods weer onderdeel gaat uitmaken van de show.

Veel kinderen aanwezig

Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 20.45 uur. Op dat moment was de show net een uur bezig. Er waren zo’n duizend toeschouwers in de circustent aanwezig, onder wie veel kinderen. Lisa Adriaansen (36) en haar twee kinderen van 7 en 10 zagen hem van dichtbij vallen. ,,Iedereen dacht in eerste instantie dat het bij de act hoorde, maar vervolgens werd duidelijk dat het om een heel ernstig incident ging”, vertelt Adriaansen. Zij was met haar kinderen speciaal vanuit Den Haag naar het circus gekomen. ,,Het was een prachtige show die helaas in een drama is geëindigd.”