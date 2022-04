Jonge drillrappers krijgen punten voor steekpartijen: ‘Volgende gaat dead’

Vermeende drillrapru­zie leidt tot derde dodelijke slachtof­fer in anderhalf jaar tijd in Den Haag

Voor de derde keer in zeventien maanden tijd beraadt de rechtbank zich over een dodelijk steekincident in Den Haag, waarbij (vermeende) leden van drillrapgroepen betrokken zijn. Ditmaal staan vijf van de in totaal negen verdachten van de dood van de 17-jarige Myron terecht.

