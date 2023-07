Jonge kinderen van fruitbedrijf-afperser mogen alleen ‘vanuit een cel’ twee minuten met hem bellen

Zelfs als hij met zijn minderjarige kinderen belt, zou Ali G. vanuit de EBI in Vught geheime boodschappen kunnen doorgeven. Daarom wordt elk telefoongesprek van het brein achter de aanslagen op fruitbedrijf De Groot streng gecontroleerd. In een kort geding zeggen zijn advocaten dat ‘de menselijkheid zoek’ is.

Vanwege strengere beveiligingsmaatregelen mogen zijn partner en kinderen sinds een paar maanden elke week slechts tien minuten telefoneren met Ali G. Dat vertelde hij vrijdag tijdens een kort geding in de rechtbank in Schiphol. Die belletjes kunnen niet worden gevoerd vanuit de eigen woonkamer, de familie moet daarvoor speciaal naar een beveiligde penitentiaire inrichting. In het geval van het gezin van Ali G. betekent dat een reis naar de gevangenis in Lelystad. Hij wil die strenge maatregel van tafel.

Volgens zijn advocaat zijn de gevolgen van de maatregel voor de kinderen enorm. „Het gaat om kinderen van 10, 9 en 5 jaar. Zij moeten met hun moeder met het openbaar vervoer twee uur reizen naar de penitentiaire inrichting, daar door de ingrijpende controles, om uiteindelijk in een soort van cel ieder twee minuutjes met hun vader te kunnen praten”, zei zijn advocaat Boumanjal. „De menselijkheid is zoek.”

Versluierde boodschap

De maatregel, die vorig jaar werd ingesteld door minister Franc Weerwind, moet voorkomen dat gedetineerden vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) misdrijven kunnen blijven plegen. Zelfs gesprekken met minderjarige kinderen kunnen daarbij worden misbruikt, legde de landsadvocaat vrijdag tijdens de zitting uit: „Anders kan een handlanger van de gedetineerde in dezelfde ruimte zitten als het kind en meeluisteren met het gesprek. Zo kan een versluierde boodschap worden doorgegeven.”

De maatregel is mede het gevolg van de situatie rond Ridouan Taghi. Hij kon vanuit de EBI via zijn ex-advocaat en neef Youssef Taghi berichten naar de buitenwereld sturen. Het ging daarbij onder andere over plannen om te ontsnappen. Youssef Taghi werd hiervoor veroordeeld. Volgens de landsadvocaat geldt het strenge regime voor de ‘buitencategorie’. Oftewel, voor de kopstukken uit de misdaad die vanuit de gevangenis proberen door te gaan met drugshandel of het aansturen van geweld.

„De maatregel is dus het gevolg van een heel specifieke situatie. Maar die geldt nu voor iedereen”, zegt Boumanjal. „Het maakt niet uit welke gedetineerde je bent. Er vindt geen individuele beoordeling plaats. ‘Heb je minderjarige kinderen? Oh, hebben zij geen auto?’ Maar daar wordt helemaal niet gekeken. De maatregel wordt uitgerekt naar alle gedetineerden in de EBI.”

Afpersingscampagne

Ali G. (38) werd vorig jaar veroordeeld tot bijna twintig jaar cel vanwege het aansturen van de terreurcampagne tegen fruithandel De Groot in Hedel. Nadat bij het bedrijf in mei 2019 400 kilo cocaïne werd onderschept, begon een grootschalige afpersingscampagne. Eerst richting de eigenaren van het fruitbedrijf, maar het ontaardde al snel in een geweldsgolf van aanslagen bij (oud-)medewerkers.

Ali G. werd al snel opgepakt, maar zou vanuit de gevangenis zijn doorgegaan met het plannen van explosies. Daarom werd hij na Rotterdam en Leeuwarden overgeplaatst naar de Extra Beveiligde Inrichting in Vught, benadrukt de landsadvocaat nog een keer: „Het gaat om een buitencategorie gedetineerden, een kleine groep, waarbij de maatschappelijke risico’s onaanvaardbaar zijn in een minder streng regime.”

Volgens zijn advocaten zit Ali G. al een jaar in de EBI en kon hij toen nog drie keer in de week bellen. In totaal ging het om 150 gesprekken. Daarbij is nog nooit ingegrepen, volgens zijn advocaten. Boumanjal: „Dus waarom deze strenge maatregelen? Want er wordt niets mee gewonnen, maar wel veel mee verloren.”