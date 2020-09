Jonge meiden over feestjes bij hockeytrainers: ‘Megaveel drank en dan bed in lokken’

Even indrinken. Zo noemden hockeytrainers het, als ze tienermeisjes uitnodigden in een appartementencomplex. De meisjes van 15, 16 of 17 jaar kregen grote hoeveelheden drank voorgeschoteld. Aan het einde van de avond, als ze uitgeteld waren, probeerden de mannen ze over te halen tot seks. Dat vertellen twee meisjes die zo'n benevelde avond meemaakten. ,,Ik voelde me er helemaal niet fijn bij'', zegt één van hen.