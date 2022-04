Jonge vrouw (21) aangevallen na hockeyfeest: ‘Mes stak nog in haar rug’

UPDATE Na hockey­feest­je gestoken vrouw (21) niet meer in levensge­vaar: politie toont camerabeel­den

De 21-jarige vrouw die zaterdag even voor middernacht zwaargewond raakte bij een steekpartij op de Werf van Pronk in Vlaardingen, is buiten levensgevaar. Ze had kort daarvoor een feestje bij hockeyclub HC Schiedam bezocht. Het onderzoek naar de dader is in volle gang. Camerabeelden worden versneld naar buiten gebracht.

18 april