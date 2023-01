Jongen (13) vast voor steekpartij avondwinkel waarbij 15-jarige zwaargewond raakte

Eén van de aangehouden verdachten voor een steekpartij op de Beresteinlaan is een 13-jarige jongen. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van De Telegraaf . Een 15-jarige jongen raakte vorige week dinsdag zwaargewond na een steekpartij. Volgens de krant zijn de longen van het slachtoffer zwaar beschadigd. In totaal werden vier verdachten aangehouden.

De steekpartij vond dinsdagavond omstreeks 20.30 uur plaats. De jongen werd in de avondwinkel meerdere keren in zijn rug gestoken. Vervolgens is het slachtoffer per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Later die avond meldde één verdachte zich op het politiebureau.

Twee dagen na het het steekincident meldde de politie dat er vier verdachten waren opgepakt. Het ging om drie minderjarigen en een 32-jarige vrouw, allen afkomstig uit Den Haag. De drie minderjarigen zitten in voorarrest. De 32-jarige vrouw is weer op vrije voeten, maar blijft wel verdachte, liet het OM eerder weten.

Tekst gaat verder onder de video.

Maar daarmee is er mogelijk nog geen einde gekomen aan het excessieve geweld. ‘Uit informatie van de politie is gebleken dat er een ernstig gevaar bestaat voor nieuwe gewelddadigheden zodra in dit gebied groepen jongeren bijeenkomen’, schreef de gemeente maandag. Daarom zijn er twee specifieke maatregelen genomen, die op briefjes bevestigd met met grijze ductape op energiekasten en lantaarnpanelen in de omgeving zijn aangekondigd.

De Haagse burgemeester Jan van Zanen heeft een noodbevel uitgevaardigd. Op en rondom de Beresteinlaan (begrensd door de Meppelweg, Bouwlustlaan, Hengelolaan en Randveen in Escamp) geldt tot en met 6 januari een samenscholingsverbod. Groepen van meer dan twee personen kunnen door de politie worden weggestuurd. In die periode kan Van Zanen beoordelen of de buurtsupermarkt waar het drama zich voltrok voor langere tijd dicht gaat. De winkel is na overleg tussen de gemeente, politie en de ondernemer vrijwillig voor twee weken gesloten (tot en met 11 januari).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Bij de steekpartij is één persoon zwaargewond geraakt. © VR-Press