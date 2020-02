Jongen (14) aangehouden voor mishandeling leeftijdsgenoot in Assen

VVD bezorgd over blokkeren orgaandona­tie door nabestaan­den

6:10 Nabestaanden houden in bijna een op de vijf gevallen een orgaandonatie tegen, terwijl de dode zelf ‘ja’ had gezegd in het donorregister. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers over transplantatie. Regeringspartij VVD maakt zich grote zorgen over deze ontwikkeling, zeker met de komst van de nieuwe donorwet.