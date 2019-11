Jongen (14) omgekomen na aanrijding in Noord-Holland, vrienden zien het gebeuren

Burger­wacht op het platteland: als de politie niet komt, doen zij het zelf wel

12:00 Een onorthodoxe burgerwacht in Nederbetuwe jaagt op criminelen. Vijftig inwoners springen er in het gat dat de politie heeft achtergelaten op het platteland. Menig agent zal jaloers zijn op de uitrusting van de mannen. Het is niet het zoveelste attentie buurtpreventiegroepje waar het tegenwoordig van wemelt. Deze club gaat veel verder.