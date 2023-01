Jongen (15) met ‘hoop geschreeuw en heisa’ ontvoerd, op A27 bevrijd door politie

Rond 08.40 uur kreeg de politie een melding dat een jongen door meerdere personen in een busje werd geduwd in de Tweede Jan Steenstraat, in de Amsterdamse wijk De Pijp. Het busje werd vervolgens met behulp van agenten van de Landelijke Eenheid gelokaliseerd op de A27, ter hoogte van Groenekan bij Utrecht. ,,De politie is daarbij een uitpraatprocedure gestart waarbij waarschuwingsschoten zijn gelost. De jongen is hierbij (lichamelijk) ongedeerd aangetroffen en bevrijd”, zo meldt de politie.