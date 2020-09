Jongen (15) zwaargewond bij steekpartij in Brabants dorp, twee verdachten aangehouden

De melding van de steekpartij kwam rond 22.15 uur, op het moment dat het feest in Sultan Palace nog bezig was. In het gebouw ontstond een woordenwisseling tussen twee groepen van gasten die even later buiten verder ging. De ruzie liep vervolgens compleet uit de hand. Het slachtoffer werd op zo’n 80 meter van de feestlocatie tussen twee auto’s in neergestoken.