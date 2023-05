Jongen (16) die ‘op mond werd gezoend’ wil Bijlmer-filmpje offline: ‘Moet hij rest van zijn leven boeten?’

De beruchte video, die ook in politieke kringen breed wordt veroordeeld, suggereert dat een onschuldige man het slachtoffer wordt van een doelgerichte actie van een groep losgeslagen jongeren. Daar is niets van waar, zegt Sussenbach. ,,Geweld is in geen enkel geval goed te praten. Mijn cliënt heeft er veel spijt van en heeft zijn excuses aangeboden. Maar het verhaal dat deze jongens als groep doelbewust op zoek waren naar een willekeurig slachtoffer, is niet waar. Dit was niet zomaar geweld uit het niets.”

De situatie escaleert op het moment dat een volwassen man van rond de 40 jaar een jongen, die op dat moment net 16 jaar oud was, ongevraagd op zijn mond zoent, zegt Sussenbach. Dat hebben nog eens twee andere verdachten los van elkaar verklaard, meldde Het Parool eerder. In die verklaringen wordt geopperd dat het latere slachtoffer mogelijk onder invloed was van alcohol of drugs. ,,Hij leek dronken, want hij deed heel gek”, aldus een verklaring.

‘Dat geeft te denken’

Toen iemand aanbood 112 te bellen, riep hij: ‘No, no, no police’ Richard Sussenbach, advocaat De jongen die ongevraagd op zijn mond gekust zou zijn, zou daarop twee vrienden om hulp hebben geroepen. Met zijn drieën spraken ze de man aan op zijn gedrag. Het latere slachtoffer zou de jongen daarop opnieuw hebben aangeraakt, waarop de drie jongens hem te lijf gingen.



In totaal zijn elf verdachten aangehouden in deze zaak, van wie er nog acht worden verdacht van poging tot doodslag. Onder hen de jongen die op de mond zou zijn gezoend. Intussen zoekt de politie met man en macht naar het nog altijd spoorloze slachtoffer. De kans dat hij nog gevonden wordt, neemt iedere dag af. ,,Ik heb er een hard hoofd in”, zegt advocaat Sussenbach. De man zou ook na het misdrijf geen enkele vorm van hulp hebben geaccepteerd. ,,Toen iemand aanbood 112 te bellen, riep hij: ‘No, no, no police’. Hij stapte na de mishandeling in een trein richting Schiphol en is daarna door niemand meer gezien. Dat geeft te denken”, zegt Sussenbach.

Als de politie het slachtoffer niet vindt, heeft dat logischerwijs gevolgen voor de straf die de jongeren boven het hoofd hangt. ,,Als er geen letselverklaring is en er geen aangifte wordt gedaan, vraag ik mij af of het op poging doodslag zal uitdraaien. De impact van het geweld is dan moeilijker te toetsen”, stelt Sussenbach. In de loop van de week verwacht de advocaat een update van de politie. ,,Als die man dan nog niet gevonden is, verwacht ik dat ze de zoektocht zullen staken en de zaak opnieuw gaan evalueren.”

Intussen blijven de schokkende beelden van de mishandeling rondzingen op het internet. Ruim een miljoen mensen hebben de afranseling inmiddels gezien. Voor de politiek is de maat inmiddels vol. De PvdA en CDA willen met een wetsvoorstel de originele verspreider strafrechtelijk aanpakken. Wie dat op station Bijlmer is geweest, is een raadsel. ,,Mijn cliënt heeft ook geen idee, hij kende bijna niemand van die groep jongeren”, aldus Sussenbach. ,,Hij baalt enorm van dat filmpje. Het is een kind van 16, zonder strafblad, die in een opwelling iets heel verkeerds heeft gedaan. Moet hij daar nou voor de rest van zijn leven voor boeten?”

Jonge daders

Dat de daders heel erg jong zijn, maakt de zaak volgens lokale politici ‘nog heftiger’. ,,Hoe haal je het in je hoofd om op zo’n jonge leeftijd al zulk excessief geweld te gebruiken?” vraagt Claire Martens, fractievoorzitter VVD Amsterdam, zich af. Toch staan de arrestaties niet op zichzelf, zegt Ilana Rooderkerk, fractievoorzitter D66 Amsterdam. ,,Op steeds jongere leeftijd raken mensen betrokken bij geweldsincidenten”, vertelt ze.

Het zijn volgens haar ‘vaak jongeren die opgroeien in een instabiele situatie’. ,,Het is daarom belangrijk om te investeren in jongerenwerk. Door in te zetten op preventie van jeugdproblematiek versterk je de weerbaarheid en talentontwikkeling, op die manier bied je ze kansen.” Het Nederlands Jeugdinstituut heeft geen cijfers over dit soort heftige criminaliteit uitgesplitst naar jeugd. ,,Dit soort incidenten komt gelukkig ook zo weinig voor dat we niet iets algemeens kunnen zeggen over dit soort geweld in relatie tot jongeren”, laat een woordvoerder weten.

