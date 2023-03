Jongen (16) opnieuw opgepakt voor dood 17-jarige Roffinho uit Amsterdam

De 17-jarige Roffinho van Suijdam werd destijds rond 22.30 uur ’s avonds doodgeschoten voor het portiek van het huis van zijn moeder aan de Haardstee in de Bijlmer, in het bijzijn van zijn broer en een vriend. Hulpverleners probeerde hem nog te reanimeren, maar tevergeefs.

Al gauw werden een 16-jarige Amsterdammer en een destijds 15-jarige jongen uit Dordrecht aangehouden voor betrokkenheid. Die laatste werd kort daarop weer vrijgelaten, maar bleef wel verdachte. Wegens nieuwe informatie bij de opsporingsdiensten is hij nu opnieuw aangehouden; inmiddels is hij 16 jaar oud.

Drillrapscene

Van Suijdams leven zou in gevaar zijn vanwege een hoog opgelopen conflict in de drillrapscene, maar of dat ook aanleiding van de schietpartij was, is nog altijd onbekend.