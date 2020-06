Jongen (19) overleden na val uit winkelwagentje: ‘Sommige reacties zijn ongepast’

VIDEO Sfeer slaat om: Binnenhof afgezet, honderden betogers nemen Malieveld over

14:00 In de buurt van het Malieveld in Den Haag is vanmiddag ondanks het verbod van de gemeente een flinke demonstratie tegen de coronaregels op gang gekomen. Burgemeester Johan Remkes gaf rond het middaguur alsnog toestemming aan de betogers dat ze tot halftwee mogen demonstreren. Wie na dat tijdstip nog rondloopt in het park, kan een bekeuring krijgen of aangehouden worden. Ondertussen heeft de politie het Binnenhof aan beide zijden afgezet. ,,We zien dat het aantal demonstranten toeneemt en de sfeer omslaat”, meldt een woordvoerder. De politie roept mensen op uit de buurt van het Malieveld te blijven.