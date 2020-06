Jongen (19) overlijdt na val uit winkelwagentje tijdens stunt, bestuurder (18) auto aangehouden

UpdateBij een ernstig ongeval op de Voltaweg in Zevenaar is gisteravond een jongeman (19) uit Velp overleden. Het slachtoffer stond in een winkelwagentje dat met spanbanden achter een auto was bevestigd. Tijdens het rijden is hij vermoedelijk door een botsing met de stoep ten val gekomen. Hij overleed ter plaatse.

Hulpdiensten zijn bezig geweest om het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Traumahelikopter en ambulances waren ook aanwezig om het slachtoffer te redden. De straat werd afgesloten en de politie onderzoekt de precieze toedracht.

De auto is in beslag genomen. De bestuurder, een 18-jarige jongen uit de gemeente Zevenaar, is aangehouden. Uit tests is in ieder geval gebleken dat er geen sprake is van drank- of drugsgebruik.

Ongeloof

Het nieuws komt hard binnen. De Zevenaarse burgemeester Luciën van Riswijk is vol ongeloof. ,,Het bericht dat een jonge van deze leeftijd verongelukt zet de boel stil. Het is heel triest.’’

Vooral op social media maakt het veel reacties los. ,,Hoe dom kun je zijn’’, vraagt een Zevenaarder zich af. Zulke opmerkingen vindt Van Riswijk ongepast. ,,De jeugd doet risicovolle dingen. Op YouTube zien ze het goed aflopen en dan willen ze dat nadoen. Dat is van alle tijden’’, zegt de burgemeester. ,,De mensen in die filmpjes zeggen niet voor niks ‘don't try this at home'. Maar het puberbrein is nog onvoldoende ontwikkeld om dat goed in te schatten.’’

Zo denkt deze Duivense er ook over. ,,Wat erg. Gewoon een zaterdagavond even met wat vrienden klooien, beetje kattenkwaad uithalen. Maar dit heeft niemand gewild’’, schrijft ze. ,,Dom of niet dom, het zal je kind maar wezen’’, reageert iemand anders.

Van Riswijk heeft het incident de volgende ochtend met zijn kinderen besproken en roept ouders op om hetzelfde te doen. ,,Het gesprek over risico's moet je als ouder blijven voeren. Maar je kunt er niet altijd bij zijn. Je bent niet altijd op de hoogte van de nieuwste trends of challenges. Je doet wat je kunt, je houdt je hart vast en hoopt dat zoiets je kind niet overkomt.’’

Een dag na het fatale ongeluk getuigen witte kruizen op de weg van het tragische incident dat zich hier afspeelde.

