Jongeren dakloos na grote brand in appartementen Amsterdam, man (27) opgepakt

met videoIn Amsterdam heeft vanochtend een grote brand in een appartementencomplex gewoed. De brand is inmiddels onder controle, maar meerdere woningen zijn verwoest. Een 27-jarige man aangehouden omdat de brand volgens de politie vermoedelijk opzettelijk is aangestoken.

De brand in het startblok Riekerhaven aan de Voetbalstraat in Slotervaart woedde sinds vanochtend 08.30 uur. Hulpdiensten waren er vrij snel bij, en troffen de 27-jarige man aan op het moment dat het vuur net pas was ontstaan. Daarna verspreidde het vuur zich volgens de politie razendsenl. Zo’n 135 bewoners zijn geëvacueerd.

Een deel van het appartementencomplex is ingestort. Hoeveel woningen verloren zijn gegaan, is nog niet bekend. De brandweer meldde eerder dat er zo’n 75 woningen in brand stonden en dat geprobeerd werd de overige zestig woningen in het blok te redden.

Eerder meldde de brandweer dat er een persoon gewond was geraakt en naar het ziekenhuis was gebracht, maar dat blijkt een misverstand, aldus de woordvoerder. Wel zijn zes mensen ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis.

Brand in een appartementencomplex aan de Voetbalstraat in Slotervaart. De brand woedde in het zogeheten Startblok Riekerhaven, een woonproject bedoeld voor jonge vluchtelingen die net een verblijfsvergunning hebben gekregen (statushouders) en jongeren uit Nederland.

Jonge vluchtelingen

Het appartementencomplex is het zogeheten Startblok Riekerhaven, een woonproject bedoeld voor jonge vluchtelingen die net een verblijfsvergunning hebben gekregen (statushouders) en jongeren uit Nederland. Het complex bestaat uit containerwoningen. De brand begon in één woning op de tweede verdieping en sloeg daarna over op andere woningen.

Tijdens de brand stonden enkele tientallen bewoners buiten te kijken. Zoals Julius Sunday die onderin het complex woonde, in het gedeelte dat is ingestort. ,,Ik heb niks meer, geen telefoon, geen portemonnee. Alles is weg.” Sunday kwam vier jaar geleden uit Nigeria naar Nederland en woonde hier nu een jaar en vier maanden. ,,Ik kan vast nooit meer op zo’n plek wonen. Ik ben opnieuw begonnen en hier voelde ik me thuis.”

Ook YouTuber Alice Olsthoorn is haar woning kwijt. ,,Ik heb m'n laptop gepakt en met de gedachte: ik zal vast ergens kunnen werken en op een gegeven moment kan ik weer terug", zegt ze op Tiktok over het moment waarop ze door de politie werd gevraagd haar huis te verlaten. Maar later moest ze van buiten toezien hoe de vlammen ook haar woning bereikten, zo laat ze zien op het sociale medium.

Opvanglocatie gezocht

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat er momenteel gezocht wordt naar een opvanglocatie voor langere termijn voor de mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt. Tot die tijd worden zij opgevangen in de Sporthallen Zuid. Ook wordt er voor de bewoners slachtofferhulp geregeld. De bewoners van wie de huizen geen brand- of waterschade hebben opgelopen, kunnen mogelijk vanavond weer naar huis, mits de stroom weer aangesloten kan worden.

Volgens verscheidene bewoners leefden er al langer zorgen over de veiligheid van het complex. Zo waaide eerder dit jaar het dak van een aantal woningen tijdens een heftige storm. De woordvoerder van de gemeente kan daar vooralsnog niet veel over kwijt, behalve dat er uitgebreid onderzoek wordt gedaan naar de veiligheid van het complex.

