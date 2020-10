Jongeren faken vaak een ‘coronaatje om bestwil’

Agenten maakt einde aan illegaal feest met honderden mensen in Zoeter­meers bedrijfs­pand

26 oktober In een bedrijfspand in Zoetermeer is zaterdagnacht rond 00.30 uur een illegaal feest stilgelegd. Honderden mensen waren aan het feesten. Van 1,5 meter afstand houden was geen sprake. Dat meldt de politie vandaag.