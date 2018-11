Jongeren gaan steeds later ouderlijk huis uit

Feesten in Drenthe en Twente ruziën over naam Hello

16 november Twee grote muziekfestivals in Nederland met de naam Hello is niet handig. Dat stelt evenementenbureau 4PM, dat door het jaar heen een aantal Hello-feesten organiseert. De eerstvolgende editie is op oudejaarsavond in Den Bosch, Enschede en Maastricht.