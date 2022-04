Jongeren gebruiken steeds minder lidwoorden en voorzetels: ‘Ik ga naar huis’ wordt ‘Ik ga osso’

Veel jongeren gebruiken nauwelijks of geen lidwoorden. Ze zeggen bijvoorbeeld: ‘Ik ga met ov’ in plaats van ‘Ik ga met het ov’. Hoe komt dat en is dat erg? ‘Tegen mijn ouders of volwassenen praat ik wel fatsoenlijk Nederlands.’