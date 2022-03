Jongeren hadden minder seks en bleven hangen in ‘coronarelaties’

Mahmoud was in zijn familie-eer aangetast door een sexy foto en dus moest zijn zusje (16) dood

Als buurtbewoners in de nacht van 11 op 12 december 2021 niet hadden ingegrepen, had Mahmoud M. (27) in blinde razernij zijn toen 16-jarige zusje vermoord op straat in Weerselo. Een al enkele maanden broeiend cultureel en religieus conflict kwam op die avond tot een huiveringwekkende uitbarsting.

25 maart