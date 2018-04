Jongeren jagen Nijmeegse cameraploeg wijk uit

Presentator Gerry van Campen: ,,We wilden een item maken over de veiligheid in de wijk. Aanleiding was de schietpartij die hier is geweest op paasmaandag.’’

Toen een politiebusje dat er al een tijdje stond wegreed, kwamen ineens zo'n twintig jongeren met capuchon uit de spelonken van het winkelcentrum. ,,Ze schreeuwden dat we niet mochten filmen, want we zouden alleen de buurt zwart willen maken. Ze dwongen ons om in onze auto te stappen. Iemand gooide een brandende peuk naar binnen en we kregen middelvingers.’’



Burgemeester

Na overleg besloot de ploeg om voor de eigen veiligheid te vertrekken. Van Campen: ,,Maar morgen gaan we terug. We laten ons niet zomaar wegjagen.’’



Burgemeester Hubert Bruls noemt het gedrag van de jongeren 'niet acceptabel'. Hij is blij dat de journalisten aangifte hebben gedaan bij de politie, liet hij woensdag weten.