Jongeren kunnen anoniem mes inleveren: ‘Drop je knife en doe wat met je life’

Een boete of een celstraf is echt niet nice", waarschuwt het ministerie van Justitie en Veiligheid in de nieuwe campagne. De demissionaire ministers Ferd Grapperhaus (Justitie) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) benadrukken dat het niet alleen strafbaar is om een wapen te dragen, maar dat het ook gevaarlijk kan zijn. Ruzies lopen bijvoorbeeld sneller uit op een steekpartij. ,,Een wapen dragen betekent te vaak: een wapen gebruiken. Zo loopt een woordenwisseling al snel uit in een steekpartij. Jongeren en wapens, die combinatie bannen we uit", zegt Dekker.