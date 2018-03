Jongeren kunnen deze zomer interrailen op kosten van Brussel

EVP-fractieleider in het Europese Parlement Manfred Weber opperde het idee vorig jaar. Europa heeft met Erasmus en Erasmus+ al twee zeer succesvolle uitwisselingsprogramma’s voor studenten, maar volgens Weber is het voor jongeren heel belangrijk om ook ‘zomaar’ wat bij elkaar op bezoek te gaan, andere culturen te leren kennen en zelf te ontdekken dat er gemeenschappelijke Europese waarden zijn.

Hij heeft de Commissie hier ook van weten te overtuigen. ,,Het is belangrijk dat we al onze jongeren de kans geven hun horizon te verbreden door kennis te maken met andere landen. Onderwijs is niet iets wat je alleen volgt in het klaslokaal, maar ook wat je ontdekt over de culturen en tradities van je mede-Europeanen”, aldus Onderwijscommissaris Tibor Narvracsics. Hij kondigde aan dat er binnenkort een informatiecampagne komt over hoe de eerste jongeren zich kunnen kandideren.