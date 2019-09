Jongeren mishandelen echtpaar op tuinfeest dochter: ‘Ik ben mezelf niet meer en slaap slecht’

Ineke (82) moet haar appeltjes­groe­ne huis overschil­de­ren na ophef: ‘Ik ga in beroep!’

20:37 De gemeente Den Helder mag een bejaarde inwoonster verplichten om haar appeltjesgroene woning een andere, gematigder kleur te geven. De rechtbank in Amsterdam stelde haar in een kort geding in het ongelijk. ,,Ik moet van de rechter meteen beginnen met overschilderen, maar denkt u nou werkelijk dat ik dat ga doen? Nee, natuurlijk niet!”